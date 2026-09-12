(Kinorecenzija tedna) Oasis: Don’t Look Back In Anger – poklon glasbi, a brez samorefleksije

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Dokumentarec o Oasis, enem najbolj popularnih in razvpitih bandov na svetu, je slavospev glasbi in ne pove veliko o vzponu, razpadu ali razlogih za povratek na odre – v središču je lanska turneja.

Liam in Noel Gallagher sta vnovič skupaj na odru, odrasla in odgovorna, s posnetki s koncertnih odrov pa se film osredotoča predvsem na svet, ki se vzpostavi med glasbeniki, občinstvom in glasbo. In ta del navduši. Posnetki koncertov ujamejo pristno navdušenje in skupinski trans, v katerem se znajdejo glasbeniki in poslušalci, vsak koncert razkrije osebno zgodbo katerega od fenov, vendar se sčasoma to žal ujame v zanko ponavljanja.

Zmoti tudi odsotnost ostalih članov skupine, saj spregovorita le brata Gallagher. Kljub pristnim in čustvenim trenutkom ter osebnemu prikazu vpliva glasbe mu zmanjka ostrine, saj cene in dogajanje, povezano s prodaje vstopnic za koncerte, ki si jih delavski razred, iz katerega izhajata tudi Gallagherja, ne more privoščiti, nagovori le z enim Liamovim bežnim komentarjem.

Don’t Look Back In Anger. ZDA/VB, 2026. Režija: Dylan Southern, Will Lovelace. Igrajo: Liam Gallagher, Noel Gallagher. Glasbeni dokumentarec. 122 minut.