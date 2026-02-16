Kinorecenzija tedna: Ohcet, nova regionalna uspešnica

Vikendova ocena: 3 (do 5)

Ana, hčerka hrvaškega podjetnika in lastnika verige trgovin, in Nebojša, sin srbskega ministra, sta študenta v Londonu, ki se zaljubita, a ko ona zanosi, morata to sporočita staršem. Sledi vrnitev, spoznavanje obeh družin in pričakovani cirkus zmešnjav, zapletov in stereotipov, ki so enakopravno razporejeni med oba naroda, da se občasno zdi, kot da smo se znašli v šali iz nekdanje države.

Komedije so resda podhranjen žanr, a Ohcet ga ne bo rešila s scenarijem, saj ta šepa na več ravneh in nepotrebno vpleta stranske niti zgodbe, ki ne vodijo nikamor. Morda pa bo film zaradi aktivacije gledalcev na območju nekdanje Jugoslavije spodbudil regionalno produkcijo lahkotnih komedij.

Svadba. Hrvaška/Srbija, 2026. Režija: Igor Šeregi. Igrajo: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Nika Grbelja, Marko Grabež. Komedija. 97 minut.