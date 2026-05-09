Kinorecenzija tedna: Ovce detektivke

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Zanimiva premisa se vrti okrog ovc, ki raziskujejo umor svojega pastirja (Hugh Jackman). Z izkušnjami, ki so si jih pridobile med njegovimvečernim branjem kriminalnih zgodb, poskušajo pomagati vaškemu policistu. V filmu ne manjka humorja, a tudi ne resnih tem, kot sta smrt in izguba, ki pa se ju dotakne na precej otroški način.

Ovce detektivke je dobra izbira za družinski ogled, saj bo, predvsem s humornim preigravanjem klišejev kriminalk, zabaval tudi odrasle, a je žal malo okorno preveden v slovenščino, s sinhronizacijo pa k ogledu vabi nekoliko premlado publiko.

Po vseh oznakah je sicer primeren tudi za najmlajše, a jim bodo ušle mnoge nianse in šale, zaradi katerih je film zabaven, zato mlajše otroke raje peljite na ogled Čudežnega drevesa.

The Sheep Detectives. VB/koprodukcija, 2026. Režija sinhronizacije: Jernej Kuntner. Igrajo: Hugh Jackman/Matej Puc, Nicholas Braun/Miha Rodman, Nicholas Galitzine/Voranc Boh. Komična detektivka. 110 minut.