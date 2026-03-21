Kinorecenzija tedna: Projekt Zadnje upanje

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Phil Lord in Christopher Miller sta navdušila z Lego filmom, svoj prepoznavni humorni pristop pa tudi v aktualnem filmu prepleteta z otroškim čudenjem in nas popeljeta na zabavno vesoljsko popotovanje apokaliptične izkušnje.

Film Projekt Zadnje upanje temelji na istoimenski knjigi Andyja Weira (Marsovec), a bi brez karizmatičnega Ryana Goslinga v vlogi znanstvenika Rylanda Gracea, ki se zbudi na vesoljski ladji in se ničesar ne spomni, težko prepričal gledalce, da vztrajajo z zgodbo več kot dve uri. Ko se Grace zbudi, se namreč ne spomni ničesar in sproti odkriva, zakaj je sploh tam in kaj je njegova naloga.

Zgodba proti koncu malo zvodeni, a bo film kljub temu razveselil ljubitelje žanra, tudi zato, ker v kinu že dolgo ni bilo zabavnega, gledljivega in lahkotnega ZF.

Project Hail Mary. ZDA, 2026. Režija: Phil Lord, Christopher Miller. Igrajo: Ryan Gosling, Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce. ZF film. 156 minut.