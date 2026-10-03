(Kinorecenzija tedna) Resnica o Verity – veliko zvezd, premalo napetosti

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Mlada pisateljica Lowen (Dakota Johnson) dobi ponudbo za nadaljevanje serije knjig svetovno znane avtorice Verity (Anne Hathaway), ki se je ponesrečila. Da bi uredila njene zapiske, se Lowen preseli na posestvo, kjer Verity biva z možem in sinom.

To je že četrti film, posnet po knjigah Coleen Hoover (Za vedno del tebe, Obžalovanje in Konča se z nama) v zadnjih dveh letih, a z najbolj zvezdniško zasedbo doslej. Dakota Johnson, Anne Hathaway in Josh Hartnett so sicer dobra izbira za like, ki bi morali biti (da bi se lahko igrali z gledalčevimi pričakovanji) hkrati prepričljivo negativni in pozitivni, a ima scenarij toliko lukenj, da njihova igra ob klišejskih, občasno tudi nesmiselnih dialogih, zvodeni.

Deloma je problem tudi v režiserju, ki ima za sabo večinoma romantične komedije, a posnetek besedila, ki drvi prek platna, pač ne stopnjuje napetosti ali pripomore k izkrivljanju resnice. Film se sicer začne udarno, a ko se po dobri uri pravzaprav ne zgodi veliko, ko je dom, ki bi moral biti srhljiv, preveč sterilen, in ko smo nenehno izpostavljeni zaledenelemu jezeru v ozadju (ki bi naj najbrž subtilno opominjalo na dogajanje pod površjem), se gledalci začnemo dolgočasiti.

Verity. ZDA, 2026. Režija: Michael Showalter. Igrajo: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Triler. 114 minut.