Kinorecenzija tedna: Sentimentalna vrednost

Vikendova ocena: 4 (do 5)



Joachim Trier nas po trilogiji Oslo tokrat popelje v družinsko zgodbo, ki ob smrti in predvideni prodaji družinske hiše vstopi v nov krog prevetritve odnosov. Glavno vlogo spet prevzame režiserjeva stalna sodelavka, odlična Renate Reinsve, ki upodobi igralko, hčerko priznanega režiserja, navduši tudi Inga Ibsdotter Lilleaas kot njena sestra, zgodovinarka.

S kombinacijo karizmatičnosti in brezobzirnosti egomanijaka prepriča še Stellan Skarsgård, ki kot režiser, ki je kariero postavil pred družino, poskuša travme zdraviti tudi s pomočjo najnovejšega filma. Ob hčerini zavrnitvi k sodelovanju povabi hollywoodsko zvezdnico, film pa se skozi štiri osnovne like loti medgeneracijskih travm, družinskih odnosov in moči umetnosti. Morda to ni Trierjev najboljši film, a bo vsekakor njegov najbolj prepoznaven, že zato, ker je nominiran za kar devet oskarjev.

Affeksjonsverdi. Norveška/koprodukcija, 2025. Režija: Joachim Trier. Igrajo: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning. Drama. 135 minut.