Kinorecenzija tedna: Siva cona

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Režiser Guy Ritchie je že od prvenca Morilci, tatovi in dve nabriti šibrovki navdušen nad prikazovanjem delovanja podzemlja in tako je po uličnih gangsterjih, mafijcih in vohunih zdaj prišel do korporativnih agentov, ki skrbijo za izterjavo milijardnih dolgov. Skratka, vse je še zmeraj umazano in nasilno, le bolj »elitno«.

Glavna junakinja je Rachel (Eiza González), ki s svojima operativcema Sidom (Henry Cavill) in Broncom (Jake Gyllenhaal) na­stavi serijo pasti, da bi prisilila neusmiljenega Salazarja (Carlos Bardem) k plačilu, nato pa spremljamo razplet spora – od sodišč do računalniških vdorov in oboroženih obračunov.

Ne glede na zanimive nastavke je zgodba nelogična in predvidljiva, zvezdniška zasedba pa tako medla kot še nikoli. Gyllenhaal je videti, kot da mu je odveč stati pred kamero in recitirati dialoge, Cavillu pa v času trajanja filma nekako izpuhti njegova neusahljiva karizma. Polomija.

In the Grey. ZK/ZDA, 2026. Režija: Guy Ritchie. Igrajo: Jake Gyllen­haal, Henry Cavill, Eiza González, Kristofer Hivju. Akcijski triler. 99 minut.