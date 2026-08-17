Kinorecenzija tedna: Tačke na patrulji: Dino-film

Tačke na patrulji: Dino-film

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Prepoznavni pasji junaki se v tretjem filmu po reševalni akciji na morju in nevihti, v katero zaidejo, znajdejo na skrivnostnem otoku, kjer bivajo dinozavri. Z njihovo pomočjo otok kmalu postane znanstveno središče, a ko Humdinger med pridobivanjem diamantov sproži izbruh vulkana, morajo pokazati vse, kar znajo, da otok rešijo pred propadom. Film ponudi obilo akcije in deluje kot skupek delov, ohlapno povezanih v dinozavrsko celoto. V središču sta zgodba Maršala in nauk, da se iz napak učimo ter da šteje vztrajnost, a zgodbi, ki lovi svoj rep, manjka duhovitosti, duše, predvsem pa boljši scenarij. Zanimivo, lik zlobneža, ki onesnažuje morje s fosilnimi gorivi, je pohlepen in poln samega sebe ter brez empatije, nič kaj subtilno spominja na ameriškega predsednika in lastnike tehnoloških velikanov.

Otroci si bodo film nedvomno ogledali z veseljem, kombinacija kužkov in dinozavrov je pač zmagovalna, a to še ne pomeni, da na trgu ni boljše ponudbe.

Paw Patrol: The Dino Movie. ZDA/Kanada, 2026. Režija: Cal Brunker. Glasovi: Teja Bitenc, Nejc Heine, Vesna Slapar, Gregor Skočir, Luka Sešek, Sergej Milovanović. Animirani film. 88 minut.