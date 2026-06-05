Kinorecenzija tedna: Točka vžiga

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Ko na gradbišču sredi Londona odkrijejo bombo, ki naj bi bila še iz časov druge svetovne vojne, policija in vojska sprožita evakuacijo v širši okolici. V začetku filma tako sledimo vojaku Willu (Taylor-Johnson), ki poskuša deaktivirati bombo, policistki Zuzani (Mbatha-Raw), ki vodi operacijo v štabu na postaji, in roparjem, ki so situacijo izkoristili za rop banke znotraj evakuiranega območja.

Akcija in napetost gledalca sicer hitro potegneta v dogajanje, a ko si v drugi polovici začnejo slediti nenehni preobrati, ki naj bi vzdrževali tempo, se v zgodbi prepogosto pojavijo nelogičnosti. Vseeno gre za domiseln film, ki bo zadostil pričakovanja ljubitel­jev žanra, pa tudi akcije, če bodo le lahko spregledali zgodbene luknje in manko plastičnosti likov.

Fuze. VB, 2025. Režija: David Mackenzie. Glasovi: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington. Akcijski triler. 97 minut.