Kinorecenzija tedna: Točka vžiga

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Ko na gradbišču sredi Londona odkrijejo bombo, ki naj bi bila še iz časov druge svetovne vojne, policija in vojska sprožita evakuacijo v širši okolici. V začetku filma tako sledimo vojaku Willu (Taylor-Johnson), ki poskuša deaktivirati bombo, policistki Zuzani (Mbatha-Raw), ki vodi operacijo v štabu na postaji, in roparjem, ki so situacijo izkoristili za rop banke znotraj evakuiranega območja.
Akcija in napetost gledalca sicer hitro potegneta v dogajanje, a ko si v drugi polovici začnejo slediti nenehni preobrati, ki naj bi vzdrževali tempo, se v zgodbi prepogosto pojavijo nelogičnosti. Vseeno gre za domiseln film, ki bo zadostil pričakovanja ljubiteljev žanra, pa tudi akcije, če bodo le lahko spregledali zgodbene luknje in manko plastičnosti likov.
Fuze. VB, 2025. Režija: David Mackenzie. Glasovi: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington. Akcijski triler. 97 minut.
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