Kinorecenzija tedna: Ubili te bodo – gravž, kri in odlična Zazie Beetz

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Glavna junakinja Asia (Zazie Beetz) postane sobarica v prestižni stanovanjski stavbi na Manhattnu in kmalu se izkaže, da v njej deluje satanistični kult. Ponoči jo člani kulta napadejo, saj po­trebujejo novo žrtev za svoj daritveni obred in kje drugje jo iskati kot med revnimi in nemočnimi. A Asia ni nemočna, v stavbo je prišla rešit svojo sestro in ne misli odnehati. Prav tako ne kult.

Od tukaj najprej se film ne ustavi. Množico dobro koreografiranih pretepov, gravža in krvi v potokih – očitno navdihnjenih iz korejskih grozljivk, hongkonških pretepov, Tarantina itd. – prekinejo le kratki skoki v preteklost glavnih junakov.

Ubili te bodo je povsem zabaven izlet za ljubitelje akcije, ki večinoma sloni na Zazie Beetz, vendar ne pričakujte razvoja likov, smiselne zgodbe ali razdelanega družbenega sporočila. Za to so oskarjevci.

They Will Kill You. ZDA/koprodukcija, 2026. Režija: Kirill Sokolov. Igrajo: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Myha’la, Tom Felton, Hea­ther Graham. Komična grozljivka. 94 minut.