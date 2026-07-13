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    Vikend

    Kinorecenzija tedna: Vaiana

    Nepotrebna igrana različica, ki ji zaradi vse računalniških učinkov, komaj še lahko rečemo igrana.
    Glavno vlogo Vaiane je odigrala Catherine Laga'aia. FOTO: Blitz
    Galerija
    Glavno vlogo Vaiane je odigrala Catherine Laga'aia. FOTO: Blitz
    Tamara Harb
    13. 7. 2026 | 08:00
    1:54
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    Vikendova ocena: 3 (od 3)

    Animirani filma o Vaiani, poglavarjevi hčerki iz polinezijskega otoka, je pred desetimi leti navdušil s pesmimi in dobrim zasukom zgodbe o Disneyevih princesah.

    Lani smo dobili hitro pozabljivo nadaljevanje, letos pa še igrano različico izvirnega filma, ki ne prinese čisto nič novega, hkrati pa je velik del filma nastal s pomočjo posebnih računalniških učinkov in mu komajda lahko rečemo igrani.

    Vaiana se torej odpravi na dolgo pot po oceanu, da bi rešila svoj otok, pri tem pa potrebuje pomoč polboga Mauija, ki je celotno zadevo zakuhal. Glavna igralka Catherine Laga'aia je sicer odlična in jo verjetno čaka še zanimiva kariera, a žal to ni dovolj dober razlog za obstoj filma, v katerem igra. A morda ima Dwayne Johnson, ki je tudi med producenti filma, drugačno mnenje, saj se zdi, da je glasu Mauija želel dati še svoj obraz. Če ste pogledali animirani film, potem se boste ob ogledu tega dolgočasili. Če otroci animiranega filma niso videli, naj bo ta še vedno prva izbira, a bodo najverjetneje povsem zadovoljni tudi z igranim.

    Moana. ZDA/Nova Zelandija, 2026. Režija: Thomas Kail. Glasovi: Rok Kunaver, Sara Lamprečnik, Vesna Jevnikar, Primož Pirnat. Otroški film. 115 minut.

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    Kinorecenzijaocena filmaVaianaDwayne Johnson

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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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    Magazin

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