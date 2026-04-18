Kinorecenzija tedna: Zadnji viking je žanrski golaž bratske ljubezni

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Anker se po 15 letih vrne iz zapora zaradi oboroženega ropa. Njegov brat Manfred, ki je v tem času razvil disociativno motnjo osebnosti in je zdaj prepričan, da je John Lennon, ne izda, kam je skril takratni plen. Iskanje zaklada sproži nepredvidene zaplete in na dan zbeza pozabljene dogodke iz njunega otroštva.

Režiser v filmu s pravljičnim okvirom prepleta žanre, od brutalno nasilnega trilerja do izredno črne, absurdne komedije, a v osrčju je pretresljiva in ganljiva družinska drama. Čeprav je Zadnji viking, kot smo pri režiserju vajeni, na robu sprejemljivosti, predvsem ker se humor vrti okrog skupine ljudi z duševnimi motnjami, tudi izjemna igralska zasedba na čelu s tenkočutno igro Madsa Mikkelsena v vlogi Manfreda pripomore k temu, da film te meje ne prestopi.

Den sidste viking. Danska/Švedska, 2025. Režija: Anders Thomas Jensen. Igrajo: Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Nicolas Bro, Bodil Jørgensen. Drama/triler/črna komedija. 116 minut.