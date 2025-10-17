Kinorecenzija: Tron: Ares

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Kultni film Tron (1982) o hekerju, ki se znajde v digitalnem svetu, kjer se s programi bori za preživetje, izstopa na vseh ravneh. Več kot štirideset let pozneje smo dobili že tretji del, ki poskuša z nostalgijo prikriti, da pravzaprav ni nobenega razloga za njegov obstoj.

V središču boja med dvema korporacijama je Ares (Jared Leto), ustvarjen za računalniški svet, a zmožen za kratek čas obstati tudi v našem, ki se poleg svoje eksistencialne krize ukvarja še z reševanjem sveta. Akcijske scene v digitalnem svetu so tudi tokrat odlične, žal film s površinskimi in površnimi komentarji aktualne razprave o umetni inteligenci zreducira na klišejske stavke in črno-bele odločitve.

Tako je daleč najboljša stvar v njem glasba skupine Nine Inch Nails, ki se preliva iz neopaznosti v ospredje in daje občutek, da brez nje filma sploh ne bi bilo.

Tron: Ares. ZDA, 2025. Režija: Joachim Rønning. Igrajo: Greta Lee, Jared Leto, Gillian Anderson, Jeff Bridges, Evan Peters, Jodie Turner-Smith. ZF akcijski film. 120 minut.