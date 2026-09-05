(Kinorecenzija) Upor: Jason Statham s premalo udarci v vrat

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Jason Statham je edini klasični akcijski zvezdnik, ki mu uspe svoje filme redno spraviti v kino, a nedvomno bi bilo bolje, če bi posnel le enega ali dva na leto (in se pri tem potrudil), namesto letošnjih dveh.

Uporu se namreč pozna, tako pri scenariju, kot pri akcijskih scenah, da je narejen na hitro. Akcije so sicer dobro koreografirane, a jih je premalo in – kar bo potrdil vsak oboževalec Stathamovih filmov – absolutno premalo je tudi udarcev v vrat. Upor (z izjemo nekaj zaključnih komentarjev) tudi ne vsebuje humorja, saj združuje zgodbe o izdajstvu, umorih in tihotapljenju ljudi, vendar je zgodba plitva in predvidljiva, načrti zlobnežev pa ne pijejo vode – sploh na odprtem morju.

Pri skoraj šestdesetih je razumljivo, da »The Stath« ni več tako agilen kot nekoč, a v preteklosti se je izkazal tudi v komedijah in upajmo, da bomo prihodnje leto tega videli kaj več. Napovedana ima namreč dva filma, Čebelarja 2 in pa akcijsko meta-komedijo Jason Statham mi je ukradel kolo. Oba naslova zvenita obetavno.

Mutiny. VB, 2026. Režija: Jean-François Richet. Igrajo: Jason Statham, Annabelle Wallis, Chaneil Kular, Jason Wong. Akcijski film. 95 minut.