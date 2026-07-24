(Kinorecenzija) Vabilo, komedija za odrasle s prerezom nekega zakona

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Angela (Olivia Wilde) in Joe (Seth Rogen) živita v ogromnem stanovanju v San Francisco, Joe poučuje glasbo, Angela pa se v začetnih kadrih pripravlja na obisk. A napovedano druženje sproži prepir, ki ga prekine prihod sosedov. Ta Joeja motita z glasnim nočnim seksom, Angela pa naj bi ju povabila, da se opraviči zaradi hrupa med prenovo.

Filmi, ki se vrtijo okrog druženja na večerjah, so, kadar temeljijo na odličnih scenarijih, vir neizmerno iskrivih dialogov, pogosto pa tudi komičnih situacij. V Vabilu ni nič drugače, le da pogovor začini še novica, da soseda gostita seksualne zabave. Olivia Wilde z ekipo spretno krmari po poti, ki bi jo težko prehodila brez odličnih igralcev, od satire, prek skorajda komedije zmešnjav in drame do čustvenega konca. Vsi štirje igralci so odlična izbira, sploh Seth Rogen se kot Joe izkaže v eni svojih najboljših vlog, ko na začetku s komičnimi sposobnostmi rešuje pogovor pred izumetničenostjo, na koncu pa z enako zavzetostjo izlije še čustveno, ranljivo plat lika.

The Invite. ZDA, 2026. Režija: Olivia Wilde. Igrajo: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton. Komedija, drama. 107 minut.