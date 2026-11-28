Vikendova ocena: 5 (od 5)

Dober mesec pred odhodom v zapor zaradi goljufije je Elizabeth Holmes, ustanoviteljica podjetja Theranos, v svoj dom povabila filmsko ekipo. Prvoten načrt je bil, da režiserja ostaneta za kamero, a nenehna izmenjava mnenj Nathana Fielderja z Elizabeth Holmes in njenim partnerjem Billyjem Evansom je tudi njega postavila v vlogo filmskega subjekta. Gledalcev, ki spremljajo Fielderjevo delo, ne bo presenetilo, da ne gre za klasičen dokumentarec, ampak da se v filmu prepletajo resničnostna televizija in voajerizem, humor, deloma trilerska filmska izkušnja in dokumentaristično iskanje dejstev.

A Vse lahko vidiš kljub obširnemu medijskemu poročanju o Theranosu prinaša nekaj povsem novega, vendar je pred ogledom o filmu bolje vedeti čim manj. Izredno zanimiva izkušnja izpusti mnoga dejstva, razkrita v zvezi z dogajanjem v podjetju Theranos in čeprav Elizabeth Holmes s pomočjo bližnjih kadrov pogledamo globoko v oči, njene uganke ne razvozlamo, saj ustvarjalci v gledalčevo razmišljanje uspešno vnašajo dvom in nejasnost ter prevprašujejo subjektovo in lastno manipulacijo.

You Can See Everything. ZDA, 2026. Režija: Nathan Fielder, Lance Oppenheim. Igrajo: Elizabeth Holmes, Billy Evans, Nathan Fielder. Dokumentarni film. 174 minut.