(Kinorecenzija) Wildwood: Skrivnosti prepovedanega gozda

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Po sedmih letih smo dobili nov film studia Laika (Kubo in dve struni), ki je znan po stop animaciji in čustveno kompleksnejših zgodbah.

V Wildwoodu spremljamo najstnico Prue, ki se s sovrstnikom Curtisom poda v neprehodni gozd na obrobju Portlanda, da bi poiskala brata, ki ga je odnesla jata vran. Po precej temačnem začetku nas ustvarjalci s številnimi detajli in pokloni mestu popeljejo po Portlandu, vse do usodnega trenutka, ko se podamo v gozd. Tam nas pričaka vznemirljiv in osupljiv fantazijski svet, ki mu vladata nesposobni, zbirokratiziran guverner in užaloščena zlobna vladarica.

Film črpa iz bogate fantazijske dediščine in gledalcem v dobrih dveh urah odpre vrata v prostran svet in številne teme, a mu na tem krasnem popotovanju zmanjka razvoj nekaterih stranskih likov in poglobljena motivacijo zlobnice, zmoti pa tudi manko podatkov o povezavi obeh svetov in precej hitra končna razrešitev.

Nedvomno pa je ta krasna animirana pustolovščina namenjena starejšim otrokom in odraslim in ne najmlajšim, tako zaradi kompleksnosti, občasnega brutalnega nasilja, kot tudi dolžine.

Wildwood. ZDA/koprodukcija, 2026. Režija: Travis Knight. Igrajo: Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan. Animirani film. 131 minut.