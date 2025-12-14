Kinorecenzija: Žlehtnoba: Za vedno

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Nadaljevanje lanskega muzikala o zlobni čarovnici iz Čarovnika iz Oza je veliko bolj temačno in resno kot prvi del. Elphaba je v izgnanstvu, Glinda pa v službi čarovnika.

Cynthia Erivo kot Elphaba in Ariana Grande kot Glinda sta tudi v drugo odlični, in kadar sta skupaj na platnu, film zaživi drugo življenje. Žal je med njunimi skupnimi scenami občutno preveč dogajanja, ki je predolgo in pogosto nepotrebno, ter manj humorja in spektakularnih pevskih točk kot v prvem delu. Ljubitelji Žlehtnobe se bodo sicer še vedno zabavali, a kljub navdušujoči scenografiji in kostumografiji bi bilo nadaljevanje brez odlično izbranih glavnih igralk, ki sta se zares poglobili v projekt, na zelo trhlih nogah.

Žlehtnobo smo v dveh delih nedvomno dobili tudi zaradi želje po čim večjem zaslužku, a bi zgodbo zlahka podali v enem, zgoščenem, a zato boljšem muzikalu.

Wicked: For Good. ZDA/koprodukcija, 2025. Režija: Jon M. Chu. Igrajo: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum. Muzikal. 137 minut.