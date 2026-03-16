    Klemen Novak: Tudi negativci imajo svojo človeško plat

    Na TV prihaja nova serija Robin Hood, v kateri igra tudi Slovenec Klemen Novak. Igralec, ki se je domov vrnil iz ZDA, je v seriji desna roka nottinghamskega šerifa, ki ga igra slavni Sean Bean.
    Klemen Novak je pravi poliglot, govori namreč angleško, špansko, nemško, italijansko in hrvaško. FOTO: Urša Premik
    Mateja Košir
    16. 3. 2026 | 08:00
    11:54
    A+A-

    Klemen Novak je študiral igro v New Yorku, prvo glavno vlogo v seriji igral v Kolumbiji, zdaj pa živi v Sloveniji, od koder je potoval v Srbijo, kjer je dobil vlogo v novi reinterpretaciji Robina Hooda, desetdelni Amazonovi seriji, ki jo zdaj lahko gledamo tudi v Sloveniji. Glavno vlogo ima Avstralec Jack Patten, dve od osrednjih osebnosti pa sta tudi Sean Bean in Connie Nielsen​. Serijo so v celoti posneli v Srbiji, in sicer v studiih Beograda in gozdovih Fruške gore.

     

    V novem Robinu Hoodu igrate poveljnika straže nottinghamskega šerifa. V seriji je kar nekaj stvari drugačnih kot v klasični zgodbi o Robinu Hoodu, med drugim notting­hamski šerif, ki ga igra Sean Bean, ni popoln negativec, kot smo bili vajeni. Kaj pa se je vam zdelo zanimivo?

    Tri stvari so mi čudovite. Prva je, da imamo predzgodbo – predvsem Robina in drugih veselih mož – in lahko spoznamo, od kod so, zakaj so takšni, kakršni so. Pri Robinu je to vidno predvsem skozi konflikt med Normani in Saksonci. Druga stvar, ki se mi je zdela fenomenalna, je čas dogajanja. Postavljeno je v zgodovinsko središče Eleonore Akvitanske, ki je bila v resnici zaprta in ni smela iz Anglije, ker se je želela upreti svojemu možu, kralju Henriku II. Zgodovinsko je sicer tako, da se je upor sfižil, a Eleonora je ena najmočnejših in najvplivnejših ženskih političnih osebnosti. Fantastično je, da imamo tak lik v seriji. Tretja stvar je lik šerifa – precej bolj naraven, skoraj tragičen je. Ni zlikovec kot karikatura, ampak človek, ki desetletja uveljavlja red in mir v Nottinghamu, je pravičen in spoštuje svojo srenjo. Vzpostavil je ravnovesje med saksonskimi plemeni in je skrbnik mesta v imenu kralja. Dogajanje ga po­stopoma potisne do obračuna, v katerem mora pokazati moč. Takrat postane brezskrupulozen, a hkrati človek, ki ni popolnoma neranljiv. Nad njim so politični interesi, ki ga postavljajo v drugačno luč, tako da skozi sezono obstaja možnost, da ne bo do konca svojega življenja skrbnik Nottinghama. In Sean Bean – vsako sekundo ga je užitek gledati pri tem, kako ustvarja globino lika. To je noro, super.

    Klemen je v seriji Robin Hood poveljnik notthimgamske straže. FOTO: VIasat
    Pojavite se v kar precej prizorih z njim. Kako je bilo igrati s Seanom Beanom?

    Najprej zelo nadrealno. Biti v seriji, v kateri sem ob Seanu Bea­nu, gledati ga in delati scene z njim, je bilo v začetku kar težko sprejeti. Sam postopek sneman­ja – postavljanje različnih kadrov – omogoča opazovanje, kako igralec svetovnega kova prilagaja nastop, kako ga zna prilagoditi širokemu kadru. Bil je privilegij opazovati ga iz prve vrste. Na začetku smo se okrog njega obnašali zelo spoštljivo, ker nismo vedeli, koliko osebnega prostora si želi, a se je sčasoma odprl. Sean je izjemno darežljiv soigralec. Moral sem odigrati prizor, pri katerem bi on lahko odšel domov, meni pa bi sobesedilo bral kdo drug iz ekipe, a je rekel: »Ne, ne, ne bom ga pustil.« Tako je ostal še pol ure in oddelal svoje kot dober scenski partner. Lahko rečem, da je zelo velik gospod.

    Vaš lik je vojak in ve, kdaj je bolje kaj zamolčati. Da je neopazen, kadar ni treba, in na svojem mestu, kadar ga potrebujejo …

    Tako je. Že na začetku serije je nakazano, da je človek, ki se zaveda odgovornosti, se ne spušča v nevarnosti, se ne peča z alkoholom in podobnim, ampak skrbi za svoje preživetje.

    Ob Seanu Beanu so bili soigralci najprej zadržani, a se je sčasoma odpr, pravi Klemen. FOTO: VIasat
    V nekem prizoru mu naročijo umor in vpraša samo, ali naj bo videti kot nesreča …

    Ja, v določenih situacijah bi njegova dejanja lahko videli, kot da je del nekakšnega mafijskega dogovora, v katerem življenje ni vredno nič, a dejansko ostaja v mejah dolžnosti. Všeč mi je bilo, kako smo potem izpeljali to, ko se pokaže, da vendar ni tako lahko nekomu vzeti življenje. To mi je bil zanimiv moment serije.

    Snemali so v Beogradu in tudi velik del ekipe je iz Srbije. Kako ste vi dobili to vlogo?

    Dobil sem povabilo na avdicijo prek agencije v Sarajevu. Bilo je več krogov avdicij, najprej sem poslal dva, tri posnetke za tri like, da bi produkcija videla, kam bi me lahko postavili. Potem je bilo še nekaj krogov, v katerih sem dobival različne like in sem moral zanje poslati posnetke. Na koncu so me povabili na avdicijo osebno v Beograd, kjer sem spoznal režiserja in avtorja Jonathana Englisha in ameriškega izvršnega producenta Johna Glenna, ki sta skupaj spisala serijo. V enem prizoru sem moral nakazovati hojo v preži z namišljenim lokom skozi gozd, ena scena pa je bila mnogo bolj čustvena, daljša, z besedilom. In pri vseh sem moral govoriti britansko angleščino. Avdicija je bila ena najbolj pozitivnih izkušenj, kar sem jih kdaj doživel. Potem je nekaj časa trajalo, da so mi potrdili vlogo, tako da sem vmes že obžaloval, da je nisem dobil. Nato pa so me po­klicali iz agencije in rekli: »Imamo ponudbo zate.«

    Omenili ste, da ste se morali naučiti britanske angleščine.

    Z britansko angleščino sem se ukvarjal že v New Yorku, ko smo študirali klasike in Shakespeara. Gre za elitno angleščino, včasih so temu rekli kraljeva angleščina – različica izgovarjave, primerna za izobražene ljudi ali zgodovinske like. Jaz sem se jo torej že učil, seveda pa je velika razlika, ko jo uporabljaš malo v šali, da recimo odrecitiraš kaj pri kaki večerji, ali če moraš tako govoriti v seriji za svetovno televizijsko mrežo. Dali so mi inštruktorico za narečja, za katero v začetku nisem vedel, da je sodelovala pri večini epizod Igre prestolov. Midva sva se dobila dvakrat in šla skozi vse moje prizore. Ko mi je rekla, da mi gre super, sem dobil močno potrditev. Z veseljem sem sprejel pohvalo, ki mi je seveda dvignila samozavest.

    Robin Hood 

    v ponedeljek, 16. marca, ob 21.00 na Epic Drama

    Odlično govorite tudi špansko, igrali ste eno glavnih vlog v kolumbijski seriji Operación Pacífico, v seriji Divje čebele ste govorili hrvaško … Od kod znanje toliko jezikov?

    Slovensko, hrvaško in angleško sem se naučil kot otrok, nemško prek televizije, ko smo doma gledali ORF. Ponavadi sem spraševal mamo: kaj pomeni ta beseda, kaj pomeni ona? Moje znanje se je pokazalo, ko sem se pri šestih letih od strica, ki je poročen z Nemko, poslovil v perfektni nemščini in presenetil vso družino. Ko sem že razmišljal o igri, sem nadgrajeval hrvaščino tako, da sem prijateljici iz Hrvaške pisal pisma v hrvaščini, ona pa mi jih je vračala s popravki. Italijanščine sem se lotil prek opere, zbral sem librete, jih prevajal in poskušal razumeti. Poleg tega sem se naučil nekaj arij. Španščina je bila prvi jezik, ki sem se ga učil namensko, ko sem bil že odrasel, najprej v jezikovni šoli v Ljubljani, potem pa med obiski Španije, med drugim sem prehodil tudi Jakobovo pot, šel sem s prijatelji za mesec po Španiji z avtom ter s slovarjem in slovnico v roki. Ko sem v Los Angelesu spoznal svojo ženo Kolum­bijko, se je moja španščina dvignila na višjo raven – njena mama namreč ne govori angleško, veliko prijateljev je bilo iz Mehike, Kolumbije, Argentine. Nekoč sem tako z nekom klepetal na parkirišču in samega sebe presenetil, v smislu, vau, pa saj zelo dobro govorim špansko.

    In res ste dobili vlogo v kolum­bijski seriji. Ampak še prej ste igrali v slovenskem filmu Štiri stvari, ki sem jih hotel početi s tabo (2015).

    Film je bil zame pravo darilo. Bil je velik projekt, celovečerec, imel sem glavno vlogo. Vrnil sem se domov, bil sem s prijatelji, snemali smo na Obali in Koper imam še od takrat zelo rad. Sklenil sem tudi nekatera prijateljstva, ki jih ohranjam še zdaj, z Mojco Fatur, Markom Mandićem, z režiserjem Miho Knificem. Res sem bil hvaležen za ta film. Leta 2016 se nama je z ženo rodila hčerka in začela sva razmišljati, kje bova živela. A potem sem dobil vlogo v kolumbijski seriji in odšla sva tja.

    Tam ste ostali kar osem mesecev.

    Res je bil dolg projekt. Projekt, ki mi je pravzaprav nadoknadil vse tisto čakanje v Los Angelesu. Kot glavni lik sem delal čisto vse, od akcijskih prizorov do drame, romantike in suspenza. Dokazal sem si, da je moja španščina dovolj dobra, da lahko nosim glavno vlogo v seriji. Potem pa je prišla korona in za nas kot družino je bilo najbolje, da se vrnemo v Slovenijo. Kakovost življenja, bližina staršev, vnovična srečanja s prijatelji. Čutil sem, da se vračam domov, a hkrati vedel, da se bom pravzaprav spet znašel na začetku. Potem so stvari počasi začele rasti. Dobil sem vlogo v seriji Smrdljivc, v Ja, chef! …

    Opazili smo vas tudi v Takšno je življenje, tam ste, kot je videti doslej, nasilni mož Silvo.

    Ja, Silvo se še pojavi in na koncu sezone pristane v precej neprijet­nem položaju.

    Pravzaprav ste večkrat nasilen in nevaren tip. Tudi v Divjih čebelah ste igrali negativca.

    Moje vodilo je vedno, da ne glede na to, kakšen negativec je moj lik, kakšne škodljive in tragične stvari počne, ga želim pokazati kot človeka. Sam kot igralec ga ne smem soditi, vedno pa poskušam v njem najti človeški element, trudim se, da se tak lik ne spremeni v karikaturo.

    Precej navdušeno govorite o Sloveniji.

    Pri vrnitvi v Slovenijo sem spoznal, da je potovanje po svetu tudi potovanje k sebi. Padeš, vstaneš, doživiš težke izkušnje, a se nazadnje – mitološko – vrneš domov. Z navdušenjem sem se vrnil in vsakič znova se zaljubim v Ljub­ljano. Slovenija je čudovita: čist zrak, prijazni ljudje, kakovost življenja, dobra voda. Mislim, da smo lahko ponosni nanjo in da moramo še naprej negovati duha sodelovanja in pomoči. Tistim, ki še iščejo svojo pot, lahko rečem le: včasih ni treba videti celotne slike, dovolj je poznati naslednji korak. Potem pa je treba zaupati srcu in notranjemu glasu – pot, ki ti je namenjena, je na koncu vedno čarobna.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

    Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
    Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Anamaria Goltes in Luka Dončić

    Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

    Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
    Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako odločajo sodišča

    Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

    Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
    Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriza na Bližnjem vzhodu

    Aragči: Ne bomo se pogovarjali z ZDA, dovolj smo močni; papež poziva k dialogu

    Zbirali smo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    15. 3. 2026 | 06:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    VELIKA GORICA

    Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    INTERNET

    Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Kljub vojni se niso odrekli mundialu

    Iz Azijske nogometne zveze so sporočili, da bo Iran nastopil na letošnjem SP v nogometu v Severni Ameriki.
    16. 3. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Logistika

    Nova dimenzija logistike po zraku

    Letalom za prevoz tovora se v zraku pridružujejo brezpilotni letalniki.
    Miran Varga 16. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni pogled

    Geopolitika, nafta in vplivi na gospodarstvo

    Zadnji podatki o inflaciji za vlagatelje niso več relevantni.
    16. 3. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Indian Wells WTA

    Nebesa za številko 1: zaroka, nato kuža in še dobrih milijon dolarjev

    Belorusinja Arina Sabalenka, vodilna teniška igralka na svetu, si bo za vekomaj zapomnila letošnji Indian Wells.
    Siniša Uroševič 16. 3. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    VOJVODINA

    Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

    Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    ILIRIJA RESORT

    Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    LUŠTICA

    Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    KRAGUJEVAC

    Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

    Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, Kragujevac vas čaka.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več

