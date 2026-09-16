Klemen Slakonja in Katarina Čas skupaj pred filmskimi kamerami

Film Marijino vstajenje je po napovedih ustvarjalcev sladko-grenka komedija o ljubezni, hrepenenju in odnosu, ki se ne konča niti takrat, ko bi se po vseh pravilih moral. V središču zgodbe sta Matjaž in Marija, ki ju igrata Klemen Slakonja in Katarina Čas.

Slakonja bo nastopil v vlogi Matjaža, zaposlenega v pogrebnem podjetju. Njegov vsakdan se obrne na glavo, ko v krematorij pripeljejo krsto z njegovo največjo in nikoli prebolelo ljubeznijo. V njej je Marija, ki jo igra Katarina Čas. Ustvarjalci film opisujejo kot zgodbo o ljubezni, »ki je ni mogoče pokopati«, eden prvih pomembnih romantičnih trenutkov pa se odvije prav v krematoriju.

Režiser Vojko Anzeljc je podpisan tudi pod vrsto znanih slovenskih televizijskih projektov. Med drugim je režiral TV Dober dan, Čokoladne sanje in V imenu ljudstva, sodeloval pa je tudi pri nastanku serij Nova dvajseta in Ena žlahtna štorija. FOTO: Mangart.

Za Slakonjo bo film pomenil tudi vrnitev k večji filmski vlogi po skoraj osemnajstih letih. »Zadnja leta sem se ukvarjal predvsem z glasbo, zato je ta film v moje življenje prišel povsem nepričakovano. Proces vaj z režiserjem Vojkom Anzeljcem in izjemnimi soigralci me je spomnil, kako zelo uživam v igri. Vloga Matjaža mi predstavlja velik igralski izziv in komaj čakam, da stopim pred kamero,« je povedal.

Katarina Čas vlogo vidi kot poseben igralski izziv. »Marija je precej drugačna od mene in na svoji poti doživi kar nekaj zapletov in preobratov, kar mi ponuja veliko prostora za kreativnost, hkrati pa predstavlja zanimiv izziv. Z Matjažem doživita številne nenavadne in nepredvidljive dogodivščine, tako da nam zagotovo ne bo dolgčas.«

Film je napisal in režira Vojko Anzeljc, ki je svoj celovečerni prvenec Zadnja večerja posnel leta 2001. Film je bil leto pozneje uvrščen v tekmovalni program prvega filmskega festivala Tribeca v New Yorku.

Ob Katarini Čas in Klemnu Slakonji bodo v Marijinem vstajenju nastopili še Primož Pirnat, Mojca Funkl, Marinka Štern, Gaja Filač, Primož Vrhovec in Anže Zevnik.