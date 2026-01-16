  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Kmetija: Predstavljamoo tekmovalce letošnjega šova

    Resničnostni šov Kmetija se kmalu začenja in na posestvo se bo vselilo 16 tekmovalcev.
    Kmetija 2026 bo gostila 16 tekmovalcev FOTO Pro Plus
    Galerija
    Kmetija 2026 bo gostila 16 tekmovalcev FOTO Pro Plus
    Robi Loboda
    16. 1. 2026 | 09:00
    10:12
    A+A-

    Po lanskem premoru se na Pop Tv z 12. sezono v ponedeljek, 2. februarja, vrača Kmetija. Tudi tokrat bo na posestvo vstopilo 16 tekmovalcev, med katerimi jih je nekaj gledalcem že znanih. Bo za zmago odločilno poznavanje kmečkih opravil in delavnost ali taktiziranje in sestavljanje klanov? To so letošnji tekmovalci:

     

    Pia Filipčič
    Pia Filipčič

    Pia Filipčič

    Pie se bodo gledalci verjetno spomnili kot zmagovalke Big Brotherja. In zakaj se je odločila za Kmetijo? »Ker bi bil greh, da se po desetih letih znova ne pojavim na televiziji in pokažem, iz kakega testa sem,« pravi 32-letna Pia, ki dodaja, da se vrača kot zrela, iskrena in prilagodljiva tekmovalka, ki komaj čaka izzive. Sprememba spola ji je omogočila, da danes živi bolj avtentično kot kadar koli prej, predvsem pa je močnejša in bolj samozavest­na. Raje opazuje, kot vodi, ljudi dobro bere, konfliktom se izogiba, a si zapomni vse.

    Franc Vozel
    Franc Vozel

    Franc Vozel

    Vrača se Franc, eden od tekmovalcev, ki so zagotovo najbolj zaznamovali slovensko Kmetijo, saj bo kmetoval že tretjič. S 63-letnim upokojencem iz Trbovelj ni šale, njegov cilj pa ni zmaga, temveč pokazati, kako se na kmetiji zares dela – pošteno, zgodaj in brez izgovorov. Sebe vidi kot vodjo, ki postavlja jasna pravila, ceni delo in poštenost ter se najtežje razume z nepoštenimi ljudmi. Z dolgoletnimi izkušnjami je resna konkurenca mlajšim sotekmovalcem. Kaj je njegova skrivna kmečka veščina? »Da ugotovim, ali bo kokoš znesla jajce.«

    Nuša Šebjanič
    Nuša Šebjanič

    Nuša Šebjanič

    Tudi Nušo gledalci Kmetije že poznajo. »Zdaj sem starejša, pametnejša in odločena pokazati, kdo je prava Nuša. Šov sem prejšnjo sezono izkusila in se pokazala v najslabši luči. Letos sem rekla, da grem uživat, delat spomine in igrat igro,« pravi 19-letna študentka, ki jo lahko spremljamo tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške. Meni, da so njene največje prednosti mladost, izkušnje iz prejšnje sezone, lepota in občutek za igro. Zna obrniti dogajanje v svoj prid in se prilagoditi, hkrati pa se ne bo pustila zmanipulirati, dodaja.

    Dino Kurtović
    Dino Kurtović

    Dino Kurtović

    Dino je 23-letni študent oblikovanja iz Ljub­ljane, ki se želi preizkusiti v novem okolju ter se odklopiti od rutine in tehnologije. Kar ne bo lahko, saj pravi, da se po treh dneh brez družbenih omrežij ne prepozna. Pravi, da je delaven, prilagodljiv in koristen. Katera žival ga najbolje opiše? »Koza. Trmasta, radoživa, vedno raziskujem in grem po svoje. Nisem za vsakega – ampak kdor me razume, ve, da z mano nikoli ni dolgčas.«

    Juš Čop
    Juš Čop

    Juš Čop

    »Čeprav sem mestni fant, znam poprijeti pri kmečkih opravilih. Nisem tako len, kot se zdim,« pravi je 23-letni ustvarjalec vsebin z Jesenic, ki se lahko na tiktoku pohvali z več kot 100 tisoč sledilci in je znan kot inštruktor za osvajanje punc. Opiše se kot šarmanten, iznajdljiv in spreten tekmovalec, ki se razume z vsemi in se umakne, ko nastane konflikt. Pravi, da bodo njegova prednost izkušnje pri skavtih, saj se je tam naučil bivati v naravi in timskega dela. Če bi lahko, bi s sabo na kmetijo vzel energijsko pijačo, telefon in frizerja.

    Mark Barzič
    Mark Barzič

    Mark Baržić

    Marka morda poznajo mlajše generacije, saj se lahko 18-letnik pohvali s kar 74 tisoč sledilci na tiktoku in že od otroštva sanja o nastopu pred kamerami. Sebe vidi kot vodjo z močnim značajem, ki hitro bere ljudi in razmišlja taktično. Pravi, da se fizičnih izzivov ne ustraši in da se v igri ne bo bal manipulacije ali drznih potez.

    Alenka Weiss
    Alenka Weiss

    Alenka Weiss

    Alenka je 23-letna frizerka in oblikovalka oblačil iz Šmarjeških Toplic. Odraščala je na kmetiji, zato ji fizično delo in kmečka opravila niso tuja. Opiše se kot bojevito, vztrajno in spretno, obenem pa zna s pozitivno energijo in humorjem spraviti ljudi v boljšo voljo. Pravi, da je njena taktika preprosta – tiha voda bregove dere. Čeprav zna biti čustvena, se izzivov ne boji, verjame v svoje kmečke korenine, nagrado pa bi vložila v uresničitev svojih sanj – lastni frizerski salon.

    Jan Zore
    Jan Zore

    Jan Zore

    Jan je 29-letni ekonomski tehnik iz Ljubljane, ki pravi, da je prišel dokazat, da lahko tudi mestni fant s pametno strategijo, trdim delom in timskim duhom doseže več, kot si mnogi mislijo. Ker nima kmečkih izkušenj, stavi na taktiko, opazovanje ljudi in pametna zavezništva. Sebe vidi kot nepredvidljivega igralca, ki zna manipulirati, taktizirati in po potrebi igrati umazano, a hkrati ostati zabaven, komunikativen in delaven. Poskušal se bo izogniti areni in s hladno glavo ter strateš­kim umom priti do zmage.

    Žan Zore
    Žan Zore

    Žan Zore

    V igro prav tako vstopa Žan, Janov dvojček. Tudi on v Kmetiji stavi na taktiko in sebe vidi kot tihega opazovalca, ki deluje pamet­no, premišljeno, a zna udariti nepričakovano, ko je treba. Izkušnje iz težjih življenjskih situacij, vključno s selitvijo v Kanado, so ga naučile vztrajnosti in bolj ceniti male stvari. Kot idealnega zaveznika vidi svojega brata ali potencialno simpatijo v šovu.

    Lana Pečnik
    Lana Pečnik

    Lana Pečnik

    Lana je 27-letna diplomantka evropskih študij iz Ljubljane. Opiše se kot odločna vodja, ki hitro razmišlja, se hitro uči in zna izkoristiti podcenjevanje drugih v svoj prid. Selitev v tujino jo je utrdila in naučila samostojnosti, v šovu pa stavi na iznajdljivost, delavnost in karizmo. »Tako dobro se znam pretvarjati, da ničesar ne znam narediti, da na koncu vsi postorijo vse namesto mene,« pravi Lana, ki odkrito verjame v svojo zmago in jasno ve, kaj želi doseči tudi po koncu šova.

    Dejan Guzej
    Dejan Guzej

    Dejan Guzej

    S Ptuja prihaja Dejan, 41-letni gradbeni tehnik, ki v Kmetijo vstopa z mirno glavo in izrazito taktičnim pristopom. Verjame, da se na kmetiji da preživeti brez nepotrebne drame, zato stavi na opazovanje in pamet pred surovo močjo. Sebe vidi kot tihega stratega, ki zna brati ljudi, povezovati ekipo in udariti ob pravem trenutku. Fizičnih izzivov se ne boji, a jih raje rešuje z glavo kot z mišicami. »Pripravljen sem narediti vse, kar je treba – razen igrati po pravilih drugih, ker sem navajen, da jih postavljam sam,« pravi.

    Urška Gros
    Urška Gros

    Urška Gros

    Urška je 30-letna samostojna podjetnica iz Maribora, ki jo je v šov pripeljala želja po novi izkušnji, osebni rasti in dokazovanju, da se do konca lahko pride pošteno in brez dvoličnosti. Že pri 19 letih je postala mama samohranilka, kar jo je močno zaznamovalo in utrdilo. Pravi, da je raje tiha opazovalka kot vodja, dobro posluša in zna prebrati ljudi, življenje na kmetiji pa ji ni tuje, saj obožuje naravo in živali.

    Gregor Merdaus
    Gregor Merdaus

    Gregor Merdaus

    Gregor je 27-letni gradbeni tehnik iz Gornje Radgone. Ima veliko praktičnih izkušenj z delom na kmetiji in opravljen izpit za traktor, kar vidi kot svojo največjo prednost. Pravi, da je telesno močan, zanesljiv in neposreden, ne mara hinavščine, rad dela in se ne boji izzivov. Kaj je pripravljen narediti za zmago? »Vse, razen kakšnih ljubezenskih romanc!«

    Aleksandra April
    Aleksandra April

    Aleksandra April

    Aleksandra pravi, da je družabna oseba, ki zna prevzeti tako vlogo opazovalca kot vodje in zna konflikte reševati s pogovori. V Kmetijo se je 47-letna grafična oblikovalka iz Kopra odločila vstopiti, da bi izkusila življenje brez vsakodnevnega udobja in preverila svoje sposobnosti. Njen skrivni talent? Menda je »šepetalka kokošim«, dobro obvlada tudi nabiranje zelišč za čaj in pripravo enolončnic.

    Ema Dragišić
    Ema Dragišić

    Ema Dragišić

    Ema je 23-letna farmacevtska tehnica iz Novega mesta, ki pravi, da je neposredna, neustrašna in zvesta sebi, hkrati pa zelo prilagodljiva. Če bi bila kmečko orodje, bi bila verjetno motika – trda, vztrajna in pripravljena, da prekoplje vsak košček zemlje, ne glede na to, kako težko je. Njena navidezna naivnost je njeno skrivno orožje, saj verjame, da jo bodo sotekmovalci podcenjevali.

    Žiga Sedevčič
    Žiga Sedevčič

    Žiga Florjan Sedevčič

    Žiga prihaja iz Šmartna pri Litiji, po izobrazbi je varnostni tehnik. Šestintridesetletnik z izrazito filozofskim pogledom na življenje dojema šov kot igro, učenje in pot resnice. Pomembna mu je iskrenost, pa tudi notranja moč in odgovornost do skupnosti, še posebno do najšibkejših, pravi in dodaja, da bo ostal zvest sebi in vrednotam, ki jih živi, ne glede na situacijo.

