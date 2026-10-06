(Knjiga tedna) Allen Levi: Theo iz Goldna

Roman je prevedla Radojka Manfreda Modic. FOTO: Mladinska knjiga

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Obstajajo knjige, ki imajo res posebno usodo, in Theo iz Goldna, ki je izvirno izšla leta 2023, je ena od njih. Njen avtor Allen Levi (1956) je bil sprva pravnik, potem pa je opustil to službo ter postal potujoči glasbenik in tekstopisec, pri čemer je počasi snoval roman Theo iz Goldna, ki ga je potem najprej izdal kar v samozaložbi.

Ljudski glas o knjigi se je širil naprej in dosegla je lep uspeh, potem pa jo je prevzela večja založba ter iz nje v naslednjih dveh letih naredila globalno uspešnico (že skoraj leto dni vztraja tudi na lestvici najbolj prodajanih knjig v ZDA).

Zgodba: človek, ki se v poznih letih odloči delati dobre in pozitivne reči. Kaj to pomeni konkretno? Theo, »čedni 86-letnik«, se iz malce skrivnostnega razloga preseli v južnjaško mesto Golden, potem pa začne v priljubljeni kavarni, v kateri lokalni slikar razstavlja portrete njenih obiskovalcev, odkupovati te slike in jih podarjati njihovim lastnikom, torej tistim, ki so upodobljeni na njih.

Kdo je v resnici Theo in zakaj to počne, sta seveda vprašanji, ki pri bralcu (in bralki) vznikneta že na začetku tega nežnega romana, do odgovorov pa bo prišel (prišla) šele nekaj pred koncem knjige. Navdihujoč roman!