Knjiga tedna, Avtokracija, Anne Applebaum, Putin, Trump, Gulag

Knigo je prevedel Urban Tarman. FOTO: Mladinska knjiga in Filozofska fakulteta

Anne Applebaum: Avtokracija, d. d.

Vikendova ocena: 4 (od 5)

V slovenščini zadnje čase izhaja le malo odmevnih družbeno angažiranih knjig, eno od njih, Avtokracija, d. d., pa je leta 2024 objavila ameriška publicistka in zgodovinarka Anne Applebaum (1964), ki jo v slovenščini že poznamo po njenem eposu Gulag: zgodovina sovjetskih taborišč, za katerega je prejela Pulitzerjevo nagrado.

V Avtokraciji, d. d. se je odločila raziskati naraščajoči pojav avtokracije po svetu, od Putina, že pokojnega Huga Cháveza, Xi Jinpinga do Trumpa in drugih – avtokratov –, ki so si s kombinacijo političnih in gospodarskih potez ter medijev in svojih privržencev v daljšem obdobju prisvojili skoraj neomejeno oblast.

Anne Applebaum ima avtokracijo za svojevrsten politični sistem, ki se sicer razlikuje od države do države, vendar je to način strukturiranja družbe, ki omogoča organiziranje in prisvajanje moči. Ni pogojena genetsko ali kulturno, vseeno pa proti njej ni odporen noben narod. V svoji knjigi avtorica išče stične točke avtokratov, analizira zgodovinski razvoj vsake od obravnavanih avtokracij in pokaže, kako se avtokrati tudi podpirajo med seboj, da bi se obdržali na oblasti. Aktualno!