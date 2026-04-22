Knjiga tedna: Barbara Kingsolver: Demon Copperhead

Širokopotezni roman Demon Copperhead iz leta 2022, ki je bil naslednje leto nagrajen s Pulitzerjevo nagrado, napisala pa ga je ameriška pisateljica Barbara Kingsolver (1955), je bistroumna predelava klasike David Copperfield Charlesa Dickensa iz leta 1850, ki zgodbo o odraščanju prenese iz viktorijanske Anglije v revne ameriške Apalače približno stoletje in pol pozneje.

Knjigo je prevedla Maja Ropret. FOTO: Morpehus.

Avtorica je zvesto sledila osnovni strukturi Dickensovega romana – otroštvo prvoosebnega pripovedovalca Demona Copperheada v pomanjkanju, nasilni skrbniki, niz nenavadnih likov in postopno oblikovanje identitete –, vendar je to ogrodje napolnila z aktualno družbeno realnostjo, recimo z epidemijo opioidov in razpadom lokalnih skupnosti. Roman je tu še bolj radikalen od »izvirnika«: kjer je Dickens še dopuščal sentimentalnost in vero v moralni napredek, Barbara Kingsolver piše bolj surovo, z ostrim, ciničnim, a hkrati zelo živim glasom. Demon ni le sodobni David, temveč glas sveta, v katerem so možnosti za preboj še bolj omejene. To je Dickens za 21. stoletje – literarno premišljen, družbeno angažiran in čustveno močan, predvsem pa opomin, da se temelji družbene neenakosti skoraj ne spreminjajo.