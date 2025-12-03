Knjiga tedna: Cesta – strip leta

Knjigo je prevedla Katja Šaponjić. FOTO: Vigevageknjige

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ne glede na to, da so izbori večinoma precej sub­­jektivna zadeva, obstaja kar širok kritiški konsenz glede tega, da je Cesta Cormaca McCarthyja, postapokaliptična pripoved o očetu in sinu, ki potujeta skozi uničeno Ameriko, iz leta 2006, nagrajena tudi s Pulitzerjem, eden najbolj vplivnih romanov tega stoletja. Po filmski priredbi je Cesta leta 2024 dobila tudi stripovsko adaptacijo, delo francoskega striparja Manuja Larceneta (1969), ki je stilistično zgoščen, minimalističen, a čustveno silovit roman izvrstno prelil v sliko. Ko po romanu bralec zdaj še pri risoromanu drsi čez srhljivo, a upanja polno zgodbo, v kateri se oče in sin, s tisto malo prtljage, ki jo imata na vozičku, prebijeta čez opustošeno, temačno, požgano, izpraznjeno in opuščeno Ameriko, strani pa se med seboj prelivajo v temačnih odtenkih različnih barvnih tonov, se dobesedno preseli v svet, ki si ga je zamišljal ob branju, zdaj pa pred njim vstaja v avtentični podobi.

Dialogi med očetom in sinom so kratki, a pomensko polni, naključna srečanja so polna strahu, a tudi pričakovanj – vse do dramatičnega konca. Strip leta!