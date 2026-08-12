(Knjiga tedna) Claire Keegan: V zadnjem trenutku

Knjigo je prevedla Jerca Kos. FOTO: Mladinska knjiga

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Irska pisateljica Claire Keegan (1968) velja za eno najizrazitejših sodobnih mojstric kratke proze. Njene pripovedi odlikujejo izjemna zgoščenost, natančen jezik in sposobnost, da iz majhnih, skoraj neopaznih dogodkov izlušči pomembne življenjske prelome.

Slovenski bralci jo že dobro poznajo po (tudi v film prirejenih) novelah Rejenka in Take majhne stvari, pred leti pa je v prevodu že izšla njena kratkoprozna zbirka z naslovom Čez modra polja.

V najnovejši zbirki treh zgodb V zadnjem trenutku avtorica nadaljuje svoj značilni raziskovalni pohod po zapletenih območjih medčloveških odnosov.

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V prvi zgodbi spremljamo Cathala, moškega, ki mu zaradi odnosa do (zanj nepomembnih) žensk razpade razmerje z žensko, s katero se želi poročiti. V drugih dveh Claire Keegan raziskuje podobne razpoke v odnosih. V eni spremljamo pisateljico v ustvarjalni rezidenci, kjer se mora soočiti z moškim, ki njeno neodvisnost doživlja kot grožnjo. V tretji pa se srečno poročena ženska odpravi na pot, da bi izkusila nekaj drugačnega in prepovedanega …

Zgodbe z izpiljeno dramaturgijo!