(Knjiga tedna) Dan Brown: Skrivnost vseh skrivnosti

Knjigo je prevedla Tina Stanek. FOTO: Mladinska knjiga

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dan Brown (1964), ki je pred dobrimi dvajsetimi leti dosegel svetovno slavo z Da Vincijevo šifro, se je po osmih letih (leta 2017 je izšel njegov roman Izvor) vrnil s svojim novim, šestim romanom, v katerem ima osrednjo vlogo profesor simbologije Robert Langdon, tokrat pa začetek postavi v starodavno Prago.

Čeprav je zgodba začinjena tudi z zgodovino, je ena od premis tega romana morebitno revolucionarno znanstveno odkritje, ki buri domišljijo človeštva, o njem pa predava Katherine Solomon, sedanja Langdonova partnerka: ali zavest obstaja zgolj v naši glavi ali pa je morda neodvisna, kot nekakšno univerzalno polje? O tem naj bi kmalu objavila knjigo, vendar – po umoru, ki strese mesto – Katherine izgine in z njo tudi rokopis. Hkrati se prebudijo »duhovi« srednjeveškega mesta in tako Langdonu ne preostane drugega, kot da zaviha rokave in se loti reševanja zapletenega in vse bolj napetega primera.

Roman Skrivnost vseh skrivnosti bo gotovo povzročil večji turistični obisk Prage (kar se je zgodilo že prejšnjim mestom, ki so bila prizorišča Brownovih knjig), za ljubitelje širokopoteznih kriminalk pa je to seveda privlačno prvomajsko branje.