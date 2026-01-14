Knjiga tedna: Daniel Gustafsson: Fine de Claire

Cankarjeva založba; Prevedla: Lucija Stupica

V zadnjih letih smo v slovenščini že dobili knjige, tudi romane, v katerih nastopajo tako nenavadne živali, kot so jegulje ali morske krave. Zdaj se jim je pridružil švedski roman Fine de Claire iz leta 2022, v katerem so protagonistke tudi ostrige (naslov označuje poseben način njihovega zorenja). Glavna junakinja pa je vseeno človek: to je geologinja Helena, z zastalim partnerskim odnosom in skoraj brez stika s hčerko. Helena nekega dne sede v avto in se iz Stockholma odpelje proti jugu države ter naprej na celino. Pred njo je preprost cilj: gojišča ostrig na francoski atlantski obali, kjer se bosta povezali njena preteklost in sedanjost.

Roman, ki ga je napisal Šved Daniel Gustafsson (1972), do zdaj predvsem prevajalec iz madžarščine (v švedščino je prevedel številna dela aktualnega Nobelovega nagrajenca Lászla Krasznahorkaia), imajo kritiki za nekakšno Srce teme našega časa, saj je precej več kot zgodba neke geologinje in njene obsedenosti z ostrigami – gre za parabolo o človekovem brezmejnem izkoriščanju narave in sočloveka – kar je tema, ki je še kako aktualna tudi ob začetku leta 2026.