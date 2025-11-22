Knjiga tedna: Daniela Krien: Moje tretje življenje

Knjigo je prevedla Sanda Šukarov. FOTO: Mladinska knjiga

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nemško pisateljico Danielo Krien (1975) v slovenščini že poznamo po njenem romanu Ljubezen v stiski, ki je postal mednarodna uspešnica, to pa velja tudi za Moje tretje življenje, njeno najnovejše delo, ki je izvirno izšlo leta 2024. Tudi v njem je avtorica zakopala v izzive srednjih let in tudi tu je ena od tem ljubezen v stiski. Vendar gre tokrat še za veliko več.

Glavna junakinja Linda je imela nekoč vse, kar si je želela: stabilen status v srednjem razredu, poklic in delo, moža in hčerko. Potem pa se je vse skupaj v kratkem času sesulo: najstniško hčer je do smrti povozil tovornjakar, njeno zdravje je ogrozil rak, v zakonu pa so se pojavile dramatične razpoke, kar protagonistka rešuje s tem, da se preseli v samotno hišo na podeželje. Kaj sploh sem, brez moža, brez otroka in brez službe, so vprašanja, na katera v tišini in samoti išče odgovor, poglobljeno razmišlja, navezuje nova znanstva, preiskuje svoja čustva do (nekdan­jega, a formalno še vedno njenega) moža in poskuša v tem zastoju življenja uzreti svojo prihodnost.

Občutljivo napisan sodobni roman, ki je bil nominiran tudi za glavno nemško književno nagrado.