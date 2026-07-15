(Knjiga tedna) Feđa Štukan: Blank

Knjigo je prevedla Tanja Bulajić. FOTO: Mladinska knjiga

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»Usedi se in piši!« je Feđi Štukanu (1974), igralcu, rojenemu v Bosni in Hercegovini, rekel William Bradley, medtem ko sta sedela na terasi pent­housa hotela Roosevelt na Hollywood Boulevardu v Los Angelesu. In Feđa Štukan je začel pisati svojo zgodbo, sprva z idejo, da postane filmski scenarij – William Bradley je namreč rojstno ime Brada Pitta, on pa je poleg Angeline Jolie prvi med tistimi, ki se jim Štukan za­hvaljuje v zaključku knjige Blank (oblikovane zgolj z belim napisom na črni podlagi ovitka, brez imena avtorja).

Blank, velika uspešnica na območju nekdanje Jugoslavije, prinaša dramatično, tragično in adrenalinsko zgodbo človeka, ki je v devetdesetih (in pozneje) dal skozi vse, kar je ponudil ta čas: vojsko in balkansko vojno, v kateri je bila smrt (bližnjih) vsakdanja stvar; heroinsko odvisnost, ko je bil za naslednje (pre)doziranje pripravljen narediti skoraj kar koli; prebijanje v svetu igralstva, gledališča in filma, s katerim si je utrl pot vse do Holly­wooda; osebno angažiranje za stvari, ki so mu pomenile, od humanitarnih do (skoraj) revolucionarnih; hčerko Ayo, ki ji je knjiga posvečena in za katero je na koncu dodal protivojni manifest. Dramatična in iskrena knjiga, napisana s krvjo!