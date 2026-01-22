  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Knjiga tedna: Gaël Faye: Palisandrovec

    Pisatelj inteligentno tematizira genocid v Ruandi, njegove posledice za tamkajšnje življenje ter poznejši vpliv na individualne in kolektivne travme.
    Gaël Faye je za roman dobil nagrado Renaudot.
    Gaël Faye je za roman dobil nagrado Renaudot.
    Samo Rugelj
    22. 1. 2026 | 07:00
    Gaël Faye (1982) je francosko-ruandski pisatelj, glasbenik in tekstopisec, ki ga v slovenščini že poznamo po (tudi prevedenem) romanu Mala dežela, ki mu je prinesel Goncourtovo nagrado za prvenec, zdaj pa smo dobili še njegov drugi roman Palisandrovec (iz leta 2024), za katerega je dobil nagrado Renaudot. V njem inteligentno tematizira genocid v Ruandi, njegove posledice za tamkajšnje življenje ter poznejši vpliv na individualne in kolektivne travme.

    palisandrovec
    palisandrovec

    Prvoosebni pripovedovalec zgodbe je (sprva) najstnik Milan, ki živi v Versaillesu, predmestju Pariza v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, njegova mama pa je ruandskega rodu in se je v Francijo preselila že veliko prej. Najstniško monotonijo (leta 1994) prekine prihod malega Clauda, »bratranca« iz Ruande, ki s seboj prinese prvi okus po temačnih dogodkih, ki so se takrat zgodili v Ruandi. Ko se z mamo čez štiri leta tja odpelje na potovanje, je Milan že večji in bolj razume, da se je tod dogajalo nekaj, kar je pustilo nepredstavljive posledice, to pa v njem vzbudi radovednost in zavezo, da bo vse skupaj poskušal čim globlje doumeti; popotresni sunki genocida ga zgrabijo in ga nočejo več izpustiti. Priporočam!

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Knjiga tednaPalisandrovecvikend

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
