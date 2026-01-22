Knjiga tedna: Gaël Faye: Palisandrovec

Gaël Faye (1982) je francosko-ruandski pisatelj, glasbenik in tekstopisec, ki ga v slovenščini že poznamo po (tudi prevedenem) romanu Mala dežela, ki mu je prinesel Goncourtovo nagrado za prvenec, zdaj pa smo dobili še njegov drugi roman Palisandrovec (iz leta 2024), za katerega je dobil nagrado Renaudot. V njem inteligentno tematizira genocid v Ruandi, njegove posledice za tamkajšnje življenje ter poznejši vpliv na individualne in kolektivne travme.

palisandrovec

Prvoosebni pripovedovalec zgodbe je (sprva) najstnik Milan, ki živi v Versaillesu, predmestju Pariza v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, njegova mama pa je ruandskega rodu in se je v Francijo preselila že veliko prej. Najstniško monotonijo (leta 1994) prekine prihod malega Clauda, »bratranca« iz Ruande, ki s seboj prinese prvi okus po temačnih dogodkih, ki so se takrat zgodili v Ruandi. Ko se z mamo čez štiri leta tja odpelje na potovanje, je Milan že večji in bolj razume, da se je tod dogajalo nekaj, kar je pustilo nepredstavljive posledice, to pa v njem vzbudi radovednost in zavezo, da bo vse skupaj poskušal čim globlje doumeti; popotresni sunki genocida ga zgrabijo in ga nočejo več izpustiti. Priporočam!