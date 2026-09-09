(Knjiga tedna) Georgi Gospodinov: Vrtnar in smrt

Romen je prevedel Borut Omerzel. FOTO: Beletrina

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Po svetovnem uspehu Časovnega zaklonišča, romana, za katerega je bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov leta 2023 prejel mednarodnega bookerja (slovenski bralci ga poznamo tudi po prevodih Naravnega romana, Fizike žalosti ter kratkoprozne In drugih zgodb), se zdaj vrača z veliko bolj intimno knjigo.

Medtem ko je v Časovnem zaklonišču raziskoval kolektivni spomin, nostalgijo in nevarnost zatekanja v idealizirano preteklost, se v Vrtnarju in smrti posveti najbolj zasebnemu spominu: očetovemu umiranju. Vrtnar in smrt ni roman, temveč literarno neleposlovje, intimni zapis o resničnem očetu, strastnem vrtnarju, in sinovem spremljanju njegovega ugašanja in smrti. Gospodinov v tej natančno in občuteno spisani knjigi ostaja zvest fragmentarni pisavi: očeta sestavlja iz pogovorov, spominov, predmetov, vonjev, navad, humorja in bolečine.

Če je bilo v Časovnem zaklonišču vprašanje, kako se zaradi spomina lahko ujamemo v preteklosti, je tu spomin edino, kar ostane, vrt pa postane osrednja metafora minljivosti in propadanja, a tudi rasti in upanja. Vendar pa se je Gospodinovu uspelo izogniti patetiki: umiranje je sicer boleče, absurdno in vsakdanje, vendar sta humor in samoironija njena žlahtna spremljevalca v tej izvrstni knjigi.