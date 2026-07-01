(Knjiga tedna) Gisèle Pelicot: Živim naprej

Roman je prevedla Manja Simonič. FOTO: Mladinska knjiga

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Francozinja Gisèle Pelicot (1952) je nekega dne – s pomočjo policije, ki je prišla do posnetkov – izvedela, da jo je mož dolga leta omamljal, potem pa posiljeval ter k temu (po)vabil tudi številne druge moške. Namesto da bi se zavila v molk in se zatekla k medijsko čim bolj zastrtemu sodnemu postopku, se je odločila, da se bo odrekla anonimnosti ter poskušala čim bolj izpostaviti svoj primer ter storilce, da bi preprečila podobne zločine v prihodnosti.

Ker je njena zgodba odmevala po vsem svetu, je (bila) njena avtobiografija Živim naprej (pri pisanju ji je pomagala novinarka in pisateljica Judith Perrignon) med najbolj pričakovanimi knjigami letošnjega leta, v slovenščino pa smo jo tako dobili zelo hitro po izvirnem izidu.

V njej avtorica najprej postreže s šokantnimi podrobnostmi pravkar odkrite zlorabe, kar pa pri njej – namesto neozdravljive travme – prinese priložnost za pogled v svojo preteklost, vse od začetka sedemdesetih let, ko je spoznala svojega moža, s katerim je potem dobila tri otroke. Pazljivo in občutljivo analizira tako moževo družinsko ozadje (imel je nasilnega očeta) kot njun zakon in njegove poteze ter poskuša rekonstruirati sledi, ki so vodile do tako sprevržene in dolgotrajne zlorabe. Boleče iskrena knjiga!