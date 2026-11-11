(Knjiga tedna) Giulia Enders: Kaj vse nam telo zamolči?

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Po globalni uspešnici Čarobno črevesje se nemška zdravnica Giulia Enders (1990) vrača s knjigo Uigrani organi, v kateri je – tudi tokrat z ilustracijami sestre Jill Enders – razširila področje svoje pripovedi na še pet »delov« človeškega telesa: pljuča, imunski sistem, koža, mišice in možgani.

Mladinska knjiga; Prevod: Aleš Učakar.

Najprej se poglobi v osnovno delovanje, potem pa začne bralca presenečati z razumljivimi in duhovitimi razlagami zapletenih povezav v telesu. Pri pljučih recimo pokaže, da dihanje ni le avtomatično dovajanje kisika, temveč tudi način, kako telo uravnava notranje ravnovesje; imunski sistem ne deluje zgolj kot obrambna vojska, ki napada tujke, temveč se mora naučiti razlikovati med nevarnostjo in neškodljivim okoljem; koža ni zgolj zaščitni ovoj, ampak tudi občutljiv čutni organ in prostor nenehnega sporazumevanja z mikroorganizmi; pri mišicah razkrije, da ni vsako gibanje stvar gole moči, saj lahko enako pomembno vlogo kot napor igrata sproščenost in pravi trenutek za gib; možgani pa niso nespremenljivo nadzorno središče, temveč se vse življenje prilagajajo izkušnjam, učenju in odnosom z drugimi ljudmi. Knjiga za radovedne raziskovalce svojega telesa!