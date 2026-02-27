Knjiga tedna: Gospod Izraziti, nova knjiga poljske nobelovke

Knjigo je prevedla Jana Unuk, ilustracije je prispevala Joanna Concejo. FOTO: Mladinska knjiga

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Poljsko nobelovko Olgo Tokarczuk (1962) v slovenščini že dodobra poznamo po kompleksnih romanih, kot sta denimo Jakubove bukve in Popotovanje ljudi Knjige, po esejih (recimo knjiga Pozorni pripovedovalec) in tudi po slikanici Izgubljena duša za mlade in manj mlade, ki sta jo pred leti soustvarili s poljsko ilustratorko Joanno Concejo (1971).

Zdaj je v slovenščini izšel njun najnovejši skupni projekt (izvirno je bil izdan leta 2023), ki se vnovič ponaša z izjemno in prevladujočo grafično podobo, s katero ilustratorka pričara ne samo nekdanje poljsko odraščanje, temveč ga tudi postavi v sodobni kontekst, kjer imata podoba in nenehna izpostavljenost spletnim platformam vse večji pomen.

Glavni junak zgodbe, ki jo je napisala Olga Tokarczuk, se tesno navezuje na grafično ozadje: to je t. i. gospod Izraziti, značilen po tem, da ima zelo izrazit obraz, ki hitro pritegne pozornost in si ga drugi tudi takoj zapomnijo. Vendar je Izraziti tudi narcisoiden, zato se s svojim prenosnim telefonom povsod fotografira, kar ima vse bolj nenavadne posledice … Aktualno!