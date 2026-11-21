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Korejsko pisateljico Han Kang (1970) smo pred prejetjem Nobelove nagrade za literaturo leta 2024 pri nas poznali zgolj po eklektičnem romanu Vegetarijanka, v katerem se glavna junakinja po odločitvi, da ne bo jedla več mesa, začne odtujevati možu, družini in potem še lastnemu telesu. Z njim se je izkazala za mojstrico nenavadnih intimnih zgodb.
Zdaj smo dobili prevod njenega zadnjega romana Nemogoče slovo (izvirno je izšel leta 2021), v katerem intimno zgodbo poveže z zamolčanimi zgodbami nacionalne zgodovine. Dogajanje se sproži, ko prvoosebna pripovedovalka Gyeongha dobi sporočilo prijateljice Inseon, ki ji v njem pove, da se je po nesreči (med žaganjem si je odrezala dva prsta) znašla v bolnišnici, in jo vpraša, ali lahko takoj pride k njej.
Gyeongha se odzove, jo obišče v bolnišnici, tam pa jo Inseon poprosi, ali se lahko nemudoma odpravi na oddaljeni otok Čedžu, kjer Inseon živi, da bi rešila njeno ptičko, ki bo drugače poginila brez hrane in vode. Gyeongha obotavljaje dobesedno iz bolnišnice odleti na otok, tam pade v neznanski snežni metež, tako da se le mukoma prebije v hišo s ptičko … kjer pa jo čaka veliko več, kot je pričakovala.
Virtuozen roman, ki poveže fikcijo in tragično korejsko zgodovino.
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