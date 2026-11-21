Roman je prevedla Ana Ugrinović. FOTO: Mladinska knjiga

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Korejsko pisateljico Han Kang (1970) smo pred prejetjem Nobelove nagrade za literaturo leta 2024 pri nas poznali zgolj po eklektičnem romanu Vegetarijanka, v katerem se glavna junakinja po odločitvi, da ne bo jedla več mesa, začne odtujevati možu, družini in potem še lastnemu telesu. Z njim se je izkazala za mojstrico nenavadnih intimnih zgodb.

Zdaj smo dobili prevod njenega zadnjega romana Nemogoče slovo (izvirno je izšel leta 2021), v katerem intimno zgodbo poveže z zamolčanimi zgodbami nacionalne zgodovine. Dogajanje se sproži, ko prvoosebna pripovedovalka Gyeongha dobi sporočilo prijateljice Inseon, ki ji v njem pove, da se je po nesreči (med žaganjem si je odrezala dva prsta) znašla v bolnišnici, in jo vpraša, ali lahko takoj pride k njej.

Gyeongha se odzove, jo obišče v bolnišnici, tam pa jo Inseon poprosi, ali se lahko nemudoma odpravi na oddaljeni otok Čedžu, kjer In­seon živi, da bi rešila njeno ptičko, ki bo drugače poginila brez hrane in vode. Gyeongha obotavljaje dobesedno iz bolnišnice odleti na otok, tam pade v neznanski snežni metež, tako da se le mukoma prebije v hišo s ptičko … kjer pa jo čaka veliko več, kot je pričakovala.

Virtuozen roman, ki poveže fikcijo in tragično korejsko zgodovino.