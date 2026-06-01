(Knjiga tedna) Igor Harb: Ko Zemlja zdrsne za obzorje

Knjiga je izšla pri založbi Goga.

Igor Harb (1977), Vikendov dolgoletni filmski kritik, je že dolgo navdušenec nad znanstvenofantastičnim žanrom in eden od njegovih popularizatorjev pri nas, saj je prevedel tudi številne romane, od Peščenega planeta Franka Herberta do Temeljev Isaaca Asimova.

Zdaj je objavil svoj leposlovni prvenec, dinamično, a tudi romantično zgodbo, v kateri sta glavna junaka arheolog Frank Beddoe, ki v Egiptu analizira izkopanine, in detektivka Julija Perun, ki je prišla ponj, saj ga mora odpeljati na priprave za skrivnostno pot v vesolje. Da, zgodba se dogaja več desetletij v prihodnosti, vesolje, skupaj z Marsom, je človeku že precej bliže, Planico pa so iz nordijskega preuredili v vesoljski center, kjer se usposabljajo bodoči astronavti. Frank in Julija se tako znajdeta v slovenskem alpskem biseru, njuno vadbišče za prihodnjo pustolovščino pa postaneta tako Tamar kot območje okoli izvira reke Soče.

A kaj je namen vse te vadbe, za kaj potrebujejo njuno znanje? Zgodba, ki postreže tudi z izvirno žgečkljivim prizorom v vesolju, se začne razkrivati šele proti koncu knjige, ki je – v duhu dobre znanstvene fantastike – šele prvi del načrtovane trilogije z naslovom Na robu obzorja.