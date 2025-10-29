Knjiga tedna: Iskanje življenja je vrhunski zgodovinski roman

Iida Turpeinen: Iskanje življenja

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Knjiga Iskanje življenja. FOTO: Mladinska knjiga

Predstavljajte si, da nekdo sklene, da bo napisal intriganten, napet in literarno vrhunski zgodovinski roman o morskih kravah. Bi podprli njegovo zamisel? Najbrž bi dvomeče zmajevali z glavo, dokler vam v roke ne bi prišlo Iskanje življenja, ki ga je suvereno izpisala finska avtorica Iida Turpeinen (1987), ki je sprva pisala kratke zgodbe, potem pa navdušila s tem svojim prvim romanom, ki mu je že zagotovljen prevod v več kot dvajset jezikov.

Z Iskanjem življenja ji je uspelo splesti posrečen hibrid med pustolovskimi ekspedicijami Vitusa Beringa (in njegovih naslednikov), ki je s svojimi pomorščaki v 18. stoletju raziskoval (ne)obljudena območja okoli Kamčatke, tam pa so naleteli tudi na morsko kravo (pozneje poimenovano Stellerjeva morska krava), ki jim je bila biološko čudo in tudi nujno potrebna hrana.

Kasneje izumrla žival je dolgo vzbujala domišljijo naravoslovcev, skoraj vse do današnjih dni, ko lahko vidite njeno skoraj popolno okostje v prirodoslovnem muzeju v Helsinkih, kjer se konča ta zgodba. Ali pa se tu šele začne. Za knjižne sladokusce, ki radi brodijo po skrivnostnih poteh naravoslovne zgodovine.

Mladinska knjiga; prevedla: Julija Potrč Šavli