(Knjiga tedna) Jan Cvitkovič: Vse je normalno

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Jan Cvitkovič (1966) je po izobrazbi arheolog, po profesiji pa predvsem filmski scenarist in režiser, ki je v slovenski filmski prostor leta 1999 privršal kot igralec z vlogo v uspešnici V leru (v njej je imel monolog, v katerem je bilo »vse normalno«), dve leti pozneje pa posnel svoj nagrajeni celovečerec Kruh in mleko.

Samosvoj in unikaten kot je, pa sega tudi na druga ustvarjalna področja. Pred leti je izšla njegova pesniška zbirka Lačna žival, zdaj pa, skoraj hkrati s premiero njegovega novega filma Hotel Alkohol, še njegova avtobiografska knjiga Vse je normalno.

Seveda pa ne pričakujte kake klasične življenjske zgodbe: Cvitkovič je v eklektičen nabor svojih sprva spletnih zapisov uvrstil številne kratke in malo manj kratke (največ nekaj strani) mimogredne, včasih tudi bizarne, kdaj drugič pa precej običajne prigode, aforizme in anekdote, ki so se mu pripetile v zadnjih letih.

Cvitkovič je suveren v izdelavi (mikro)dramaturgije posamezne situacije, njegova knjiga pa bo gotovo prinesla kako ponarodelo misel, denimo naslednjo: »Za razliko od nesreče mora sreča včasih tudi malo počivat.«