    Knjiga tedna: Jean-Baptiste Andrea: Čuvar njene skrivnosti

    Knjiga francoskega pisatelja in režiserja je epska freska italijanskega 20. stoletja.
    Galerija
    Jean-Baptiste Andrea je za roman prejel Goncourtovo nagrado. FOTO: AFP
    Samo Rugelj
    8. 4. 2026 | 08:00
    Roman je prevedla Janina Kos. FOTO: Mladinska knjiga

    Jean-Baptiste Andrea (1971), francoski pisatelj in režiser, se je z romanom Čuvar njene skrivno­sti, ki ga je izvirno izdal leta 2023 in zanj prejel tudi prestižno Goncourtovo nagrado, dokončno uveljavil kot eden najzanimivejših sodobnih pripovedovalcev. Njegova sposobnost ustvarjanja kompleksnih likov in čustveno nabitih zgodb je tu še posebej prišla do izraza.

    Roman se začne v odmaknjeni opatiji na koncu prepadne poti, kjer so enemu od dolgoletnih prebivalcev štete ure, vendar se še vedno bori ter odpira in zapira oči. Vse kaže, da želi nekaj povedati – in ko končno spregovori, pred samostanske brate in bralca razgrne svojo kompleksno življenjsko zgodbo.

    Usoda mu sprva ni naklonjena: po očetovi smrti mora zapustiti Francijo in oditi v ligursko vasico v Italiji, kjer se pri stricu začne učiti kiparskega poklica. Hitro se izkaže, da je velik talent. Tam pa spozna tudi Violo, hčer uglednih plemičev, in med njima se splete dolgoletno prijateljstvo ter občudovanje, ki vztraja kljub družbenim pretresom, ki se vijejo od prve svetovne vojne pa do vzpona fašizma. Epska freska italijanskega 20. stoletja.

