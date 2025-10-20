Knjiga tedna: Juliana – vodnik o pohodniški poti, primerni za jesen

Janko Humar: Juliana

Založba Sidarta

Ideja o krožni poti okoli osrčja Julijskih Alp je vzniknila že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, po desetletjih usklajevanja in umeščanja v prostor pa so jo z imenom Juliana Trail leta 2019 odprli ter poskrbeli tudi za štirijezični vodniček.

Zdaj so pri založbi Sidarta izdali obsežnejši, podrobnejši in barvitejši vodnik po tej poti, za katero boste, če se odpravite nanjo, potrebovali dobra dva tedna. Napisal ga je Janko Humar, alpinist, ekonomist in dolgoletni direktor turističnih organizacij v dolini Soče (dodatke k posameznim poglavjem o zanimivostih ob poti je napisala njegova hči Katja), z njim pa nas odpelje na slikovito pot, ki se (formalno) začne v Kranjski Gori, potem pa se prek Mojstrane, Jesenic, Begunj, Bleda, Goreljeka, Stare Fužine in Podbrda v Grahovem ob Bači že spusti v tolminski konec, od koder prek Tolmina, Bovca in Loga pod Mangartom na kratko zavije še v italijanski Trbiž, od tam pa se vrne na izhodišče.

Vodnik za pot, ki vabi tudi v jesenskem času!

Vikendova ocena: 5 (od 5)