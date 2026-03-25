Knjiga tedna: Kako deluje fašizem

Knjigo je prevedla Mojca Vodušek. FOTO: Mladinska knjiga

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Knjiga Kako deluje fašizem, ki jo je v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa leta 2018 objavil ameriški filozof Jason Stanley (1969), spremno besedo k slovenski izdaji pa je prispeval Janez Markeš, je jasna in skrb vzbujajoča analiza mehanizmov, s katerimi se fašistična politika lahko prikrade v sodobne demokracije.

Avtor fašizma ne obravnava zgolj kot zgodovinski pojav iz časa Adolfa Hitlerja in Benita Mussolinija, temveč ga predstavi kot skupek političnih strategij, ki lahko vzniknejo tudi dandanes. Pokaže, da fašistična politika deluje predvsem z ustvarjanjem delitve med »nami« in »njimi«, pri tem pa uporablja orodja propagande, mita o mitični preteklosti, protirazumnosti, nestvarnosti, hierarhije, viktimizacije, zakona in reda, napadov na intelektualce, demonizacije manjšin, spolno tesnobo itn., pomembno vlogo imajo pogosto tudi strah, nacionalizem in manipulacija z jezikom. Knjiga je opozorilo, da demokracije redko propadejo v enem samem trenutku – razkrajajo se počasi, s praksami, ki se sprva zdijo nedolžne in povsem normalne.