(Knjiga tedna) Kelly & Juliet Starrett: Zgrajeni za gibanje

Knjigo je prevedla Petra Anžlovar. FOTO: Aktivni mediji

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Pretekli konec tedna je bil Ljubljanski maraton, najbolj množičen rekreativni športni dogodek v Sloveniji, ki kronološko pomeni nekakšen prehod v pravo jesen in postopno zmanjševanje običajne telesne aktivnosti.

V prihodnjih hladnejših mesecih s krajšimi dnevi je še kako pomembno, da ohranimo telesno formo, pri tem pa nam lahko pomaga knjiga Zgrajeni za gibanje, ki sta jo napisala dolgoletni fizioterapevt in nekdanja vrhunska veslačica na divjih vodah. S premišljeno izbranimi desetimi t. i. vitalnimi znaki bralcu predstavita tiste – po njunem mnenju – res ključne parametre dolgoživosti, po katerih bi se moral ravnati vsak človek.

Gre za kombinacijo telesnih sposobnosti (vstajanje s tal in sedanje na tla, izteg kolkov, hoja, vaje za vrat in ramena, skupaj s sklecami, počepi in vaje za ravnotežje) ter širše zasnovanih pristopov za splošno zdravje in vitalnost (lahkotno dihanje, primerno prehranjevanje, ustvarjanje bogatega gibalnega okolja in ustrezno spanje), kar v seštevku vse skupaj vodi k celovitemu telesnemu (in duševnemu) stanju, ki ga lahko vzdržujemo na dolgi rok.

Priročna knjiga, ki poskuša vnaprej odgovoriti tudi na vprašanja neodločenih.