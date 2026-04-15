Knjiga tedna: Krst pri Savici, ljubezenska zgodba Črtomira in Bogomile vstripu

Strip je izdala založba Škrateljc.

Ko so pri Škrateljcu pred devetimi leti začeli izdajati stripovske predelave slovenskih klasik, smo se spraševali, za koga so, za odrasle ali mladino. Izkazalo se je, da jih lahko berejo vsi.

Zdaj je, po lanskem stripu o Kosovelu Srečkonstrip, izšla še reinterpretacija Prešernovega epa Krst pri Savici, ena najbolj analiziranih slovenskih literarnih umetnin, ki jo Pižama in Jaka Vukotič preoblikujeta v epsko (kvazi­zgodovinsko) zgodbo o pokristjanjevanju na naših tleh in poganih, ki se temu uprejo, to pa spretno prepleteta z intimno ljubezensko zgodbo o Črtomiru in Bogomili.

Besedilo, slika in dogajanje so skoraj učbeniško usklajeni, na delu sta pač mojstra, uporabljene barvne palete so v rimi z dogajanjem na stripovskem »platnu« (pastelno zeleno-modra za romantično zgodbo, rdeče-črna za prizore bitk), spremni besedi doktorjev Janeza Vrečka in Aljoše Harlamova pa Prešernov ep in njegovo stripovsko adaptacijo osvetlita tako literarnozgodovinsko kot tudi sodobno.

Če vam je bil Krst pri Savici vedno učbeniško odmaknjen, je zdaj priložnost, da ga spoznate v bolj komunikativni luči.