(Knjiga tedna) Lisa Ridzén: Žerjavi letijo na jug

Roman je prevedla Iva Klemenčič. FOTO: Beletrina

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ko je Lisa Ridzén (1988) ob raziskovanju snovi za svoj doktorat na temo norme moškosti v podeželskih skupnostih severne Švedske po naključju našla zapiske dedovih oskrbovalcev iz zadnjega leta njegovega življenja, je kmalu vzniknila ideja za roman, ki je kot prvenec leta 2024 najprej osvojil bralce doma, dobil nagrado za knjigo leta, potem pa zaživel še v kakih štiridesetih jezikih po vsem svetu.

Avtorica že v začetnih poglavjih spretno napne dramaturški lok, iz katerega potem plete naprej ta čustveno napisani roman: prvoosebni Bo je starejši moški z mnogimi težavami, ki mu zmanjkuje časa. Njegove nekdaj močne roke zdaj komaj postorijo nujna opravila. Žena Frederika je že pred nekaj leti odšla v dom za starejše občane. Vsak dan ga obiskujejo oskrbovalci in beležijo njegovo počutje. Sin Hans pa se pripravlja, da mu odvzame še zadnjo veliko svetlo luč v njegovem življenju: psa Sixtena, za katerega sin meni, da pri očetu zaradi njegove betežnosti nima več ustrezne nege in se premalo giblje. Kako naj se Bo sooči z vsem tem, če ne z viharjem čustev, s katerim hoče svojemu življenju dati še nekaj vetra v krila.

Žerjavi letijo na jug so res navdihujoče romaneskno pomladno branje!