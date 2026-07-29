(Knjiga tedna) Liu Cixin: Problem treh teles

Knjigo je prevedla: Natalija Toplišek Jejčič. FOTO: Cankarjeva založba

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Kitajski pisatelj Liu Cixin (1963), po izobrazbi računalniški inženir, v slovenščini ga že poznamo po romanu Supernova, je s trilogijo Problem treh teles ustvaril eno največjih znanstvenofantastičnih literarnih senzacij 21. stoletja.

Prvi del Sled Zemljine preteklosti se začne med kitajsko kulturno revolucijo leta 1967, ko je (astrofizičarka) Ye Wenjie priča, kako njenega očeta pretepejo do smrti, njo pa obsodijo, potem pošljejo v delovno taborišče, kasneje pa rekrutirajo v skrivni vojaški projekt, ki naj bi poskusil navezati stik z nezemeljskim življenjem.

Nato se pripoved preseli v sodobnost, kjer se skupina znanstvenikov znajde pred skrivnostjo, ki zamaje temelje znanstvenega spoznanja. Ko fizikalni zakoni začnejo delovati nenavadno, znanstveniki pa delajo samomore, se vprašanje o življenju zunaj Zemlje iz abstraktne možnosti spremeni v grozečo resničnost.

Liu Cixin v tej knjigi združuje kompleksne ideje iz fizike in kozmologije in premišljeno vizijo prihodnosti ter vprašanja človeške narave. Naslov se nanaša na resnični fizikalni problem gibanja treh teles, katerih medsebojno gravitacijsko delovanje je dolgoročno nepredvidljivo. Nagrajeni roman je doživel predelavo v tudi odmevni igrani televizijski seriji – kitajski leta 2023 in Netflixovi leta 2024.