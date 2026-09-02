(Knjiga tedna) Maja Slovenc: Suhi zid

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Pregovor pravi, da se življenje začne takrat, ko ugotoviš, da imaš samo eno. Ali ko si (vsaj začasno) opomoreš od težko ozdravljive bolezni, bi dodala Maja Slovenc, magistra evropskih študij, doma v poslovnih krogih, ki smo jo bralci že spoznali kot dopisovalko s protagonistom v drugem delu romana Dnevnik čuvaja Esada Babačića.

Zdaj je objavila samostojni knjižni prvenec Suhi zid (s svojo prvinsko robustnostjo in obstojnostjo več kot primerna metafora za naslov knjige), v katerem je boleča iskrena, a obenem navdihujoča: rak s svojo ponovitvijo ji je odprl različne senzorne kanale, saj navdih za pogum in optimizem, ob tem, ko se spopada z boleznijo, išče v novih doživljajih, potovanjih, kulinariki, vsakodnevni hoji (kdor hodi, je vedno pred časom!), knjigah ter umetnosti nasploh, ob tem pa jo bivanje v bolnišnici in naključni dogodki vedno znova odnašajo v (tovrstne) spomine.

Suhi zid je knjiga, ki jo pišeš enkrat v življenju ali pač vse življenje, ne glede na prav optimistično diagnozo, s katero se sklene, pa je to avtobiografski roman, ki odločno poudari, da je čas pravzaprav edina resnična vrednost, ki jo imamo.