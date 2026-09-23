(Knjiga tedna) Mario Trigo: Volk: od legende do resničnosti

Prevod: Marjeta Prelesnik Drozg. FOTO: Založba Hart

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Stripovska knjižna produkcija je v naših krajih v zadnjem desetletju doživela velik razcvet, poleg leposlovnih vsebin pa sem ter tja seže tudi na poučna in naravopisna tla. Španec Mario Trigo (1980) je prevajalec, ilustrator, oblikovalec in novinar, ki v svojih delih združuje naravoslovje, dokumentarno pripoved in ilustracijo.

S to (redko) kombinacijo ustvarja privlačne in intrigantne knjige, ki bralcu naravo prikazujejo na izviren in poglobljen način. To velja tudi za njegovo knjigo Volk (izvirno je izšla leta 2026), izjemno grafično pripoved, v kateri avtor nastopa tudi kot njen junak in se v njej odloči na več ravneh raziskati življenje in mit okoli živali, ki jo prav dobro poznamo tudi pri nas, njega pa fascinira že od otroštva.

Bralca tako v širokem zamahu vodi vse od pokrajin, v kateri živi volk, se pogovarja s sorodniki, živinorejci, ki se zavedajo, da volk mora obstajati, vendar želijo njegovo življenje nadzorovati, da se preveč ne razširi, raziskuje legende v zvezi z volkovi, dolge ure čaka pripravljen, da uzre volčji trop itn., z vsem tem pa ustvari unikatno zgodbo o eni najbolj izmuzljivih evropskih zveri.