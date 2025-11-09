Knjiga tedna: Matthew McConaughey: Zeleni val

Vikendova ocena: 5 (od 5)

FOTO: Primus

Matthew McConaughey (1969) nam je bil dolgo poznan zgolj kot filmski igralec v ameriških romantičnih komedijah (prebil se je z vlogo odvetnika v filmu Čas za ubijanje leta 1996), vendar je v tem teksaškem žrebcu veliko več, kot je videti na filmski pogled.

Odraščal je v družini avtoritativnega očeta (z isto ženo sta se dvakrat ločila in trikrat poročila), ki mu je mladost obilno zabelil s prigodami vseh vrst, a mu je hkrati – skupaj z materjo – odprl prostor svobode, ki ga je mladi Matthew obilno izkoristil. Potem ko ga je življenje potegnilo k igranju, filmu ni prepustil vsega svojega časa in energije.

Več let se je vozil po Ameriki in užival njene darove, se navdihoval, pisal, živel polno življenje, se potem odrekel romantičnim vlogam, zajadral v drame, spoznal sedanjo ženo, postal oče, bil s svojim južnjaškim naglasom ves čas izjemen pripovedovalec, na pragu petdesetih pa je potem napisal spomine, v katerih buhti od divjih in navdihujočih filozofskih anekdot, prostodušne iskrenosti, tudi naivnosti, vsekakor pa želje, da v življenju uzre zelene luči, zeleni val in vanj spremeni tudi tisto, kar je na začetku videti rdeče ali rumeno. Obvezno branje za ljudi z odprtim srcem!

Založba Primus; Prevod: Katja Cvahte