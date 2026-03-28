Knjiga tedna: Monine oči – kako gledati svet, ko odpovedo oči

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Leta 1991 je izšla knjiga Zofijin svet Josteina Gaarderja, v kateri se je norveški avtor potrudil razložiti filozofijo kot vedo, v naslednjih letih pa je ta roman postal globalna uspešnica.

Podobno usodo doživlja roman Monine oči iz leta 2024, ki ga je kot svojo doslej najbolj odmevno knjigo napisal francoski pisatelj Thomas Schlesser (1977). Beremo ga lahko tudi kot nekakšen posodobljen odgovor na Gaarderjev koncept – le da nas Schlesser namesto skozi filozofijo popelje skozi umetnost.

Ko desetletna Mona prejme strašno diagnozo, da bo morda oslepela, to vzdrami njenega dedka, ki se odloči, da jo bo v naslednjem letu enkrat na teden vodil v pariške muzeje, kjer bosta, naprej v tišini, potem pa še v pogovoru, razmišljala o posameznem umetniškem delu.

Rezultat je nežen sprehod od Louvra, prek Orsaya do (trenutno zaprtega Beaubourga), v katerem dedek Moni razkaže in približa umetnine od da Vincija do Rafaela, od Turnerja do Moneta ter od Maleviča do Abramovićeve in poskuša s tem mlado Mono pripraviti na njen morebitni prihodnji svet, ko ne bo mogla več uživati v pogledih na te stvaritve.